Pauvre étang !

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/2700 sec

Ouverture f/8

Focale 21.1 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Spot

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.11°N, 3.94°E

Altitude GPS 180m

La misère brumeuse était telle ce matin que l'on n'en distingue même pas à la surface de cet étang habituellement pourvoyeur sans faille en la matière. Du moins sur le cliché ci-dessus, car il y avait en réalité de maigrelets ophidiens ondulant à sa surface. A peine perceptibles, hélas ! Et pas sous cet angle-là en tout cas.

Bref, il fallait sans doute se trouver au fond de la vallée de l'Helpe Majeure pour que les habituelles usines à brume fonctionnent à plein rendement. Mais il faut avouer, une fois encore, qu'il demeure fort surprenant que la présence brumeuse n'ait pas été plus manifeste dans le reste du bocage, tant la configuration globale y était résolument propice. La rosée, elle, était en revanche très abondante. Mais c'est plutôt logique.



Le Vol du Bourdon (NR-K inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !