Depuis 48H le ciel était bouché et les orages puis les averses ont donné plus de 55mm!

Avec 166.6mm de cumul mensuel, ce mois d'Août devient même la nouvelle référence de mes 17 années d'historique devant celui de 2010 et ses 165mm.

Pour donner une échelle, la pluviométrie moyenne,sur 17 ans, est de 79mm pour Août.

Tout cela va mettre à mal la sécheresse de surface alors que nous sommes placés en situation de crise depuis le début du mois.

En l'espace de 15 jours tout à reverdit, il ne manque plus que le ciel bleu pour mettre en valeur le tableau!