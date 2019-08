Retour du soleil, mais aussi du risque incendie pour demain

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/4.2

Focale 11.3 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Coucher de soleil avec au loin les Cévennes vu depuis Sivergues.

Le voile nuageux s'enlève enfin, après une journée très nuageuse et avec des températures agréables pour la saison et avec un vent très léger (entre 5 et 10km/h) qui a rafraîchit l'atmosphère cet après-midi. 18°C actuellement.

Minimale : 18°C

Maximale : 23°C, contrairement aux 26°C prévus par MétéoFrance.

Demain il fera plus froid le matin, mais plus chaud l'après-midi avec des éclaircies, et peut-être enfin de la pluie pour jeudi.

Car malgré un juillet assez pluvieux pour Sivergues par apport au reste du Vaucluse avec 81mm don 63mm en une journée (que personne ne sait hors les habitants du village), Aout est très sec avec seulement 5mm depuis le début du mois, après un printemps assez sec…

Le Vaucluse est en alerte renforcé pour la sécheresse, le sol est très sec…

ATTENTION : RISQUE INCENDIE TRES SEVERE pour demain. Après plusieurs jours de répits, le risque incendie revient (après le premier risque exceptionnel de la saison mardi dernier puis plus de limitation) : Massifs du Sud Vaucluse (Monts de Vaucluse, Luberon, Basse Durance) interdits l'après-midi sauf la forêt des cèdres, la vallée de l'Aiguebrun, et le Colorado Provençal. Les massifs du Sud Vaucluse sont néanmoins accessibles de 5H à 12H, et tous les autres massifs du Vaucluse sont accessibles toute la journée.

Plus d'infos sur : http://www.risque-prevention-incendie.fr/vaucluse/