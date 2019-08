Logiciel Microsoft ICE v1.4.3.0

Bonsoir,



Après une journée automnale (pas plus de 16°C) et beaucoup de pluie (40 mm depuis hier soir),le ciel se dégage par l'ouest et nous offre de belles couleurs.



Seulement 13°C vers 20h30.



Bonne soirée à tous et à toutes.