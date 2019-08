gris et frais, météo "automnale"

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

u5010,S5010

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/3.1

Focale 6.4 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Digne d'un début d'octobre en journée. 19°C pas plus en maximale malgré une minimale correcte proche de 15°C. Mais ce ciel bâché et l'origine nord atlantique de la masse d'air maintiennent les températures maxi 5 à 6°C sous les moyennes.

Pas de précipitation en matinée, mais une averse se produit vers 15 heures sur Strasbourg. Le ciel se dégagera sur l'ouest au moment du couchant, permettant un bref rayon de soleil de s'inviter... et au ciel de retrouver des couleurs.

Photo : Strasbourg Neudorf, derrière la route du Rhin, parc le long du bassin Dusuzeau. L'herbe grillée 15 jours plus tôt est maintenant bien verte, après les précipitations plus fréquentes et parfois abondantes depuis le 7 août.

A priori, cette journée tristounette devrait être isolée. Le soleil devrait revenir demain et pour plusieurs jours avec un mercure retrouvant un niveau digne d'un mois d'août, sans cependant (et espérons-le) trop s'emballer.