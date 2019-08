Rares rayons

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/11

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.96°E

Altitude GPS 150m

La dissipation de la brume, pourtant relativement consistante au petit jour dans la vallée de l'Helpe Majeure, fut extrêmement rapide. Il aura donc fallu chercher des "refuges" tout près de la rivière afin de bénéficier d'un minimum de spectacle rayonnant. Et ce n'était pas la représentation des grands jours, loin s'en faut.

c'est à ce genre de détail que l'on est bien obligé d'admettre que c'est encore l'été par ici, en dépit d'une certaine fraîcheur. Tout devrait progressivement rentrer dans l'ordre au fur et à mesure de l'avancée vers et dans septembre...



Bonne journée à toutes et à tous !