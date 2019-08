panorama depuis le pas de la Buffe

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D60

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/10.0

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

brouillard dense ce matin en vallée...randonnée au pas de la clé et pas de la Buffe ou nous pouvons admirer une magnifique mer de nuages noyant toute la vallée de Grenoble.puis on note une forte instabilité sur les hauts massifs de Belledonne,Taillefer et Oisans... ciel voilé par nombreux cirrus.