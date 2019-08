Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/9.9

Focale 24 mm

ISO 50

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Malgré la distance, pas très difficile de se motiver à aller chercher ce retour d'est sur la Provence :) D'une part car on ne peut pas faire plus nul que ce mois d'août par ici et d'autre part car les retour d'est ne déçoivent que rarement. Cela s'est encore vérifié aujourd'hui, ce fut express avec seulement une dizaine de minutes d'observation mais l'orage s'est renforcé face à moi sur le nord de l'étang de Berre et m'a offert ce qui m'a tant manqué ce mois-ci : de la foudre ramifiée relativement proche :)