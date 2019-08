Le 22 Août est décidément une date marquante pour les orages dans le 05.



Encore une fois, ce jour n'aura pas démérité avec un orage marqué s'étant formé en plein sur la ville.



On a pu relever beaucoup de grêle donc certains supérieurs à 1cm de diamètre tombant avec une forte vitesse dans un bruit assourdissant.



Au bilan :



20min de déluge avec des cumuls entre 15 et 30mm.

Des tapis de grêle par endroits.

Des arbres à terre et des coulées de boue.



Le SDIS 05 n'aura pas chômé !