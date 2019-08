la dernière

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Un dernier tour du lac de la Ramée non sans une certaine émotion en me rappelant toutes les photos faites ici qui sont autant de souvenirs.

Des levers de soleil, des couchers aussi, quelques levers de Lune, la gelée blanche et le brouillard d'évaporation sous une lumière éclatante d'un soleil d'automne ou d'hiver, des cieux plus ou moins photogéniques sans oublier cette vue sur les Pyrénées parfois si blanches qui j'aime tant.



Beaucoup de monde profite encore des vacances d'été qui s'achèvent doucement et d'ici quelques semaines cet endroit retrouvera peu à peu son calme. L'automne arrivera et le brouillard d'évaporation fera son retour lors des premières matinées fraîches.



J'adresse un dernier regard vers le lac et le Pic du Maubermé avant de partir dans le Nord. A bientôt j'espère.