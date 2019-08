Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

nouvelle journée orageuse sur le 04 , 06 et l'Italie . aujourd'hui ce sont plutôt des petits foyers qui se déplacent assez rapidement vers le SE .

on peut voir 4 cumulonimbus : de la gauche vers la droite , tout au fond les plus anciens jusqu'au petit nouveau en formation . beau spectacle .