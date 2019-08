OAL Poitevins

Quel bonheur quand on consulte le résultat de cette nuit parfaite de chasse.

Un festival de ramifiés shootés en compagnie de jépéto86 dans le pays Mélusin.

Depuis le début de la saison c'est comme ça dans le Centre-Ouest, certes les orages furent peu nombreux par rapport aux normales, le Centre-Est le Nord-Est se sont souvent gavés mais le peu de situation qu'il y aura pu y avoir dés que ça prend ça ne fait pas semblant en terme de foudroiement.

Des situ souvent bancales assez incertaines avec des modèles qui ne sont pas toujours en accords très souvent, beaucoup de prises de risques niveau placement etc... pas mal de kilomètres parcourus en tout avec des flops forcément mais quand ça réussi comme la nuit dernière c'est juste magique.

De superbes OAL auront traversé le Poitou mais ne donnant malheureusement que peu de pluie sauf localement mais donc un festival de foudre et de photo.

Merci Dame Nature.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)