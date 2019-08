Activité électrique intense en baie de Saint-Brieuc #3

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.5 (Macintosh)

En fin de nuit, de nombreuses cellules orageuses se sont formées sur l'est du Finistère, le nord du Morbihan et quasiment tout le département des Côtes-d'Armor. L'activité électrique fut tout à fait impressionnante pour le secteur, et malgré une brume tenace m'ayant accompagné durant la quasi-totalité de cette sortie, celle-ci aura su se faire plus discrète en de rares occasions. Ce n'est pas tous les jours que de tels phénomènes orageux balaient la baie de Saint-Brieuc... L'îlot du Verdelet est ici enserré dans l'étreinte de nombreux coups de foudre, souvent bien ramifiés...



