Coucher insulaire et estival

En cette fin août, les conditions demeurent totalement estivales sur la Provence maritime, comme elles le sont quotidiennement et sans la moindre

interruption depuis deux mois et demi. Si la sécheresse n'a de cesse de s'accentuer (il est tombé 0.4mm en août et moins de 5mm sur les 3 mois d'été), la chaleur fut omniprésente de jour comme de nuit, en témoignent la soixantaine de nuits tropicales relevées sur la période à la StatIC de Marseille - Corniche, où les températures auront aujourd'hui varié entre 22.8°C et 27.6°C, avec un ressenti bien supérieur. À noter la température de la Méditerranée, une nouvelle fois comprise entre 26 et 27°C en rade de Marseille.



Ce soir, le ciel est voilé à couvert d'altostratus et cumulus marins, mais permettent au coucher de soleil d'embraser ciel et mer, sans un brin de vent et sur un plan d'eau très calme.



Photo prise depuis l'île de Pomègues dans l'archipel du Frioul et Parc National des Calanques en direction de l'Ouest.