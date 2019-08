Cela va encore tomber à coté !

Appareil Panasonic

Chapelle de Sivergues sous les nuages…

Couvert, 25°C vent faible. Le temps se gatte de plus en plus après une alternance entre nuages et éclaircies cet après-midi qui il y a quelques minutes était lourde avec une température de 27°C avec un ressentit étouffant (tout de même loin de la canicule de fin juin avec un record absolu de température à Sivergues de 40°C).

Les sols sont encore très sec notamment pour la vallée du Rhône, cet année le Luberon est un peu moins concerner, mais il l'est tout de même. La sécheresse est moins intense qu'en 2017. Cette année depuis le 01/06 il est tombé à Sivergues 126.5mm, mais grâce à des orages localisés fin Juillet (63mm en 24H). En 2017 la situation est encore plus critique avec moins 60mm entre le 01/06 et le 31/08, cette année là en octobre il été tombé 0.0mm! Le mois le plus sec jamais enregistré à Sivergues. L'année dernière entre le 01/06 et 31/08 il été tombé 140mm, largement convenable pour l'été après un printemps bien arrosé, ce qui n'est pas le cas cette année (2019).

Aujourd'hui sont prévus des orages localisé qui en Juillet nous ont bien arrosé, mais pour aout passe souvent à coté : jeudi dernier il est tombé 110mm derrière le Luberon, mais à Sivergues seulement 5mm, et un total de 10mm pour mois d'aout. Et depuis tout à l'heure les nuages tournent autour du village, mais rien ne tombe, bon la journée n'est pas finie mais, cela va encore surement tombé à coté.



Vigilances :

MétéoFrance : Jaune orages jusqu'à 20H

Sécheresse : Alerte renforcé

Risque incendie : Sévère : l'accès à tous les massifs du Vaucluse est autorisé pour toute la journée, mais avec prudence pour aujourd'hui comme pour demain

Qualité de l'air : Médiocre



