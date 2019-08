Retour de la magie cévenole

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/16

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Dans le bain de très forte chaleur qui revient sur le Languedoc aujourd'hui (sans que la chaleur ne nous ai vraiment quitté cet été, faut-il le préciser), une évolution diurne s'est mise en place sur les Cévennes cet après-midi.

Les cellules étaient isolées, on aurait pu croire que tout cela était mou et peu engageant... et pourtant ! Cette belle cellule transitant dans le bassin gangeois nous a gratifié d'une activité électrique modérée avec plusieurs beaux impacts ramifiés tombant en air sec sous la base de l'orage !

Entre lumière, foudre, température et présence de quelques cigales, il y avait tous les ingrédients d'un magnifique début juin... une fin août. Une bénédiction après un mois d'août rempli de désillusions et de sécheresse. Ces quelques averses isolées ne compenseront pas la sécheresse qui sévit depuis le début de l'année mais c'est du pain béni pour le photographe et l'estivophile... en attendant des signaux de dégradations plus organisées et dignes de l'automne en Méditerranée.



PS : il s'agit d'un impact bifide mais l'un des dédoublement a semble t-il légèrement loupé le déclenchement, il est peu lumineux (sur la fin ou le début, certainement).