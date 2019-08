On y a cru... Mais non...

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Photo prise en face du village avant un orage venant de l'Est, mais qui est encore tombé à coté… Encore des risques d'orages localisés cet après-midi sur les reliefs de l'est Vaucluse. Ce qui fut le cas, mais cela est encore passé à coté, nous avons seulement eu les restes de la perturbation avec seulement 1.5mm...

Ce qui donne 15mm pour le mois d'Aout. Et au total depuis le 01/06 131.5mm (2017: <60mm; 2018 140mm) grâce à des orages localisés fin Juillet, mais qui n'ont pas pénétré dans les sols, qui sont donc très secs. La situation est encore plus critique à Avignon où il n'a pas plus depuis le début du mois…

Bilan de l'été météorologique à venir…



Min/Max du jour : 17°C/31°C



Vigilances :

MétéoFrance : Jaune orages jusqu'à 22H

Sécheresse : Alerte renforcé

Risque incendie : Sévère : l'accès à tous les massifs du Vaucluse est autorisé pour toute la journée, mais avec prudence pour aujourd'hui comme pour demain

Qualité de l'air : Médiocre



