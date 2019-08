Extra cévenol

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/9.9

Focale 70 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

On prend les mêmes et on recommence ! Ou presque.

Beaucoup plus d'orages aujourd'hui et une extension en nocturne mais contrairement à la veille, la foudre se fait bien rare (beaucoup d'intranuageux). La récompense de l'attente dans la fournaise sera ce bel extranuageux tombant sur les premiers reliefs cévenols.