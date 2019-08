cumulus et vent d'altitude

Gap 2019-08-31T12:37:00+02:00

le cumulus se forment sur la montagne de Céüse et sont rapidement déformés par le vent d'altitude . plus au fond les enclumes des 1°Cb (sur le 04 et 84) sont eux aussi orientés par le vent .