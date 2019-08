Forts orages dans la vallée du Calavon

Appareil Panasonic

Foudre avant de tomber au sol à quelques kilomètres vers l'Ouest depuis Sivergues. 19°C. Couvert et agréable après l'orage, mais un autre devais peut-être arriver. L'orage précédent a donné 5.5mm sur Sivergues. Mais apparemment il serais beaucoup plus violent en vallée du Calavon entre Apt et Cavaillon avec de la grêle et de forte rafales de vent, et avec plus de 30mm en moins de 1H30 voire plus par endroits. Les cellules orageuses si dirigent vers le Sud-Ouest.

Ce qui donne 21.5mm pour le mois d'Aout. Et au total depuis le 01/06 138mm (2017: <60mm; 2018: 140mm) grâce à des orages localisés fin Juillet (63mm), mais qui n'ont pas pénétré dans les sols, qui sont donc très secs. La situation est encore plus critique à Avignon où il n'a pas plus depuis le début du mois, mais les orages de cette fin d'après-midi pourrais peut-être arranger cela… Mais attention fort mistral prévu lundi et attention aux incendies notamment sur ce secteur.



Bilan de l'été météorologique pour Sivergues à venir…



Min/Max du jour : 17°C/31°C



Vigilances :

MétéoFrance : Jaune orages jusqu'à 22H

Sécheresse : Alerte renforcé

Risque incendie : Sévère : l'accès à tous les massifs du Vaucluse est autorisé pour toute la journée, mais avec prudence pour aujourd'hui comme pour demain

Qualité de l'air : Médiocre



