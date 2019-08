Photographe Millot Andre

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Chaleur étouffante, même en fin d'après midi.

Vent bien sensible et chaud d'ouest-sud ouest.

Les nuages se disloquent sous l'effet du vent en altitude, donnant un aspect cotonneux.

Au loin, vers les grands lacs de Champagne et la Bourgogne, les convections, à intervalle bien régulier, tentent une ascension.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)