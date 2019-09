Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 30 sec

Ouverture f/5.6

Focale 55 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Alors que la saison orageuse est franchement morose cette année sur le Nord lorrain, ce dernier jour d'Août et également le dernier jour de l'été météorologique m'aura offert un superbe bouquet final !



Après 2 beaux orages de suite en fin de journée, bien esthétiques, électriques, mais très pluvieux, le spectacle aura continué en ce début de nuit avec des cellules qui naissent à quelques dizaines de km de ma position à l'Est, dans un ciel limpide.

Elles ne tardent pas à s'activer, des coups de foudre se produisent de temps à autre sous leur base.



Rapidement, de forts flashs commencent à illuminer les imposants bouillonnements d'une belle cellule fraîchement née sur la frontière Moselle-Luxembourg à moins d'une 20aine de kilomètres, je décide de pointer l'objectif dans sa direction, attendant un possible impact dessous, et là, surprise !! L'impact tant attendu sort enfin, et quel impact! Un sublime extranuageux ! Rare d'en voir de si beaux dans la région.



J'en immortaliserai 2 autres un peu plus tard sur une autre cellule qui s'est formée un peu plus au Sud de celle-ci, un festival ! La soirée que j'attendais depuis longtemps cette année.



Bonne nuit à tous et portez-vous bien !