Appareil Canon

Canon EOS 80D

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/7

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif EF16-35mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Digital Photo Professional

Quelques orages peu mobiles se sont formés l'après-midi sur les Cévennes et le sud-Aveyron avec rafales, trombes d'eau et activité électrique intense ! Ici, naissance d'une cellule massive descendant par la suite sur Ganges et Saint-Hyppolyte-du-Fort.