C'est encore l'été !

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/612 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.26°N, 5.37°E

Altitude GPS 0m

Le changement de temps qui s'étend sur la majeure partie du pays n'a pas encore atteint nos régions méridionales, et le temps est toujours autant estival en cette première matinée de septembre. À 9h, l'air est déjà à 25 degrés, et la Méditerranée idyllique à 27 degrés, il faut en profiter !

Les brises thermiques ne sont pas encore établies, avant la levée d'un mistral côtier cet après-midi qui deviendra plus rhodanien dans la semaine.



Photo prise depuis la plage du Grand Roucas en direction du SO.