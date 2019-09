Appareil Panasonic

DMC-TZ5

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.3

Focale 4.7 mm

ISO 160

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Le soleil est déjà de retour après quelques minutes de pluie et si peu d'eau ,

la nature aurait besoin de tellement plus pour retrouver tout son éclat et ...nous prodiguer ses délicieux champignons .

Espérons au prochain orage .

bonne soirée

Et viva !

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)