Sécheresse et incendies

Sécheresse et incendies Nîmes 2019-09-01

Un voile nuageux et même quelques gouttes ont ponctué la journée sur Nîmes. Pourtant la sécheresse occasionne des départs de feux comme celui en cours aux portes de la ville. Les canadairs sont en action et l'on peut observer sur la photo le lâcher d'eau d'un des 4 appareils misent en œuvre pour lutter contre le feux. Le vent est calme et c'est un bon point dans ce contexte.