Joli passage de Sc asperatus pendant 1/2 heure sur Gap cet après midi avec de forts mouvements d'ondulation sous les Cu et Cb du dessus.

Et puis des nouvelles des cumulus précoces de ce matin sur la haute Ubaye (photo) : gros Cb à larges enclumes vers les 17/18h ... ainsi que du côté des haut Var et haut Verdon. (comme d'hab)