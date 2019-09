Effet de Foehn sur le Gapençais

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

le genre Cumulus ne comportant pas l'espèce lenticularis je ne sais comment nommer ce nuage orographique enveloppant et caressant les sommets du Champsaur/gapençais et coulant en s’asséchant à la descente du versant sous le vent par effet de Foehn?(Sc fluctus?)

Très caractéristique: à droite la petite langue coiffant le petit col(de Chorges) et coulant vers l'aval .

(si quelqu'un sait donner une réponse à mon énigme ... Merci ! je serai moins ignorant ce soir!)