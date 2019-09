Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5300

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/22.0

Focale 26 mm

ISO 320

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Comme annoncé avec la photo précédente les verts pâturages du Cantal entre Mauriac et Salers évoquent désormais plus certains "Far West". Vivement le retour de pluies bienfaitrices.