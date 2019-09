Panorama du Mail Massibé

Appareil Panasonic

Double ascension en basse vallée d'Ossau du Rocher d'Aran (1796 m) puis de la troisième ligne de crête, le pic du Mail Massibé. Splendide panorama à 360° dans une atmosphère idéale et un ciel parsemé de cirrus.

Au centre le pic du Midi d'ossau, à gauche le pic du Midi de Bigorre puis le Néouvielle, les Gabizos, pic de Ger, Balaitous, et Palas. A droite le Sesques et tout au fond les cimes espagnoles du Visaurin et Aiguerri.