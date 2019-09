Ambiance ramifiée

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 30 sec

Ouverture f/7.1

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Macintosh)

Épisode orageux de haut niveau au programme cette nuit, des orages forts peu mobiles pilotés par une convergence qui se sont révélés assez destructeurs par endroits (tapis de grêle, branches au sol repérés).



Sous les plus jeunes cellules en marge du système la foudre est de toute beauté... ramifiée à souhait et tombant le plus souvent par grappe de 2 à 5 éclairs en zone sèche. A ce moment la convergence est en mer, la cellule à environ 5 km Est de ma position.



Il faisait frais au moment de la photo, environ 13°C... contre plus de 24°C à Nice à ce moment là sous un ciel peu agité ! La charme du climat Méd :) Beaucoup de vent également, obligation de tenir le trépied...