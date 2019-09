Vers minuit, l'orage tant attendu a déboulé depuis l'Estérel depuis le 06. Ce fut grandiose jusqu'à 3h30. Une frénésie électrique incroyable. Des flashes et des éclairs toutes les 2 secondes. Deux salves intenses de pluie et grêlons de 1 à 2 cm. A coup sûr, un orage particulier de cette année. On en redemande. La saison est lancée.