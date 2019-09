Appareil Panasonic

DMC-TZ60

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/3.3

Focale 4.3 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Encore une belle journée ensoleillée avec quelques cumulus et une température maxi de 20°. Par contre le ciel est beaucoup plus nuageux au loin en direction de l'Est( photo).