Bien bouché et frais La Chapelle-d'Abondance 2019-09-06T15:00:00+02:00

Pas vu le soleil, les nuages sont denses et accrochent les sommets vers 2000m.

Le brouillard a tendance à descendre en fin de journée avec même un peu de bruine.

Température bien fraiche, pas plus de 10°C.



Le lac et les chalets d'Arvouin.