Appareil Canon

Canon EOS 1300D

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/11.3

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III

Programme Action

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Ciel clair, le soleil, nuages qui défilent vite, le temps est instable et entre le moment où j'ai pris cette photo et où je la poste, les nuages se sont fait plus sombres et le ciel couvert... mais de bonnes températures toujours, autour de 20°C !