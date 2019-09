Entre ombres et lumières

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/2400 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.1 (Macintosh)

Nous voici probablement dans l'un des endroits les plus ventés et les plus pluvieux du massif central même si la couleur des estives laisse à penser le contraire.

D'où que vienne le vent, il doit franchir ce col par un effet venturi. Il subit alors des accélérations parfois folles notamment quand il vient de l'ouest sud ouest (vallée de droite) où l'effet de cirque l'amplifie.

Même chose pour les précipitations. Entre le Puy de Peyre Arse, le col de Cabre, le Puy Bataillouse, le col de Rombière et le Puy Griou qui forment un cirque parfait, elles n'ont d'autre choix pour le franchir que de subir un effet orographique. Les nuages sont ralentis et l'humidité qu'ils contiennent en s'élevant se condense. Résultat, avec des pluies plus abondantes et plus durables, il tombe en moyenne 2200 mm au village situé dans la vallée (non visible, un plus à droite sur la photo).