L'Islande se mérite

J'étais à deux doigts de la crise de nerfs aujourd'hui, à force de voir les jours nuageux et pluvieux s'enchainer et les prévisions se dégrader.



Peu avant le coucher du soleil, malgré des simulations de nébulosité peu engageantes je remarque une courte ouverture dans le ciel. Cette ouverture d'une petite 50aine de kilomètres se situait entre un banc de cirrus épais et un tapis de nuages de type stratus.



Il a fallu jouer au chat et à la souris, rouler des dizaines de km, se replacer plusieurs fois pour suivre l'éclaircie, mais après 3 placements une énorme aurore (digne des gros KP5-6 que j'ai déjà pu voir) s'est manifestée avec une présence accrue de violet sur la base de chaque bande aurorale.



Souvenir inoubliable !