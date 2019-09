Magnifique extra nuageux !

Appareil PENTAX

PENTAX K-5

Exposition 11 sec

Ouverture f/4

Focale 24 mm

ISO 100

Objectif smc PENTAX-DA 16-45mm F4 ED AL

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe DANIEL_GAUVIN

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7 (Windows)

Toute les conditions météorologiques étaient réunis cette nuit pour assister à de nombreux orages sur la côte catalane.

J'ai donc fais la route en fin d'après-midi pour ne rien rater du spectacle qui s'annonçait !

En effet les modèles étaient stables et unanimes de runs en runs, avec notamment une belle ligne de convergence qui s'établissait sur la côte pendant plusieurs heures.

J'ai décidé de me positionner légèrement plus au nord de celle ci pour ne pas être noyer sous la pluie et également profiter d'un petit vent de nord qui a bien "débouché" le ciel .

J'ai pu capturer plusieurs extra nuageux , la lune et le point de vue magnifique sont venus compléter ce très beau tableau !