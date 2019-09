La Méditerranée s'active

Appareil Canon

Canon EOS 7D Mark II

Exposition 8 sec

Ouverture f/5

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif EF16-35mm f/2.8L II USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.12 (Macintosh)

Septembre débute et les épisodes orageux esthétiques commencent à se multiplier entre la Ligurie et la Catalogne ces derniers jours. Petite escale le temps d'une nuit sur les hauteurs de Barcelone pour profiter d'une situation qui a tenu toutes ses promesses avec une série de plusieurs extranuageux, qui plus est dans l'axe de la Sagrada Familia.

Les nuages bas omniprésents près de la ville auront toutefois perturbé en très grande partie ce spectacle...