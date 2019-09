Triste résorption

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Spot

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 150m

Au terme d'une furtive apparition lumineuse, l'oppressant et traditionnel gris de l'automne reprit implacablement ses droits. Quelques gouttes étaient déjà de la partie lors de la prise de ce cliché par une température d'environ 9° (mini nocturne aux alentours de 7°, en milieu de nuit).

Les promesses du petit pied d'arc brièvement apparu vers 7h15 ne furent donc pas tenues...



