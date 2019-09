Montroeul-au-Bois (BE), altitude 98m le mercredi 11 septembre 2019 à 15h24

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Une langue d'air océanique plus doux et humide envahi la région aujourd'hui, il en résulte un ciel bien gris avec quelques gouttes de temps à autre, essentiellement ce matin.

Le vent de sud ouest s'est levé en milieu de journée et souffle cet après midi en rafales à 45 km/h.