En limite de zone instable plus au sud

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/4.5

Focale 24 mm

ISO 80

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Toujours sur les rives du Lot, voici ce matin la photo de mâtiné. Quelques instants plus tard j'apercevais plus à gauche les prémices d'une averse. l'automne arrive, et point n'est besoin de se lever tôt pour voir les lever du soleil. Quant aux hautes pressions, ces dernières jouent toujours les prolongations dans tout les sens du termes. Pour les prochains jours c'est un véritable chapelet qui nous attend et une énorme ondulation des fronts dépressionnaires du large de l'atlantique. (en tout les cas ce ne peut-être que bon que pour les vendanges à l'approche, crois-je.)