L'automne s'affirme véritablement

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.9°E

Altitude GPS 143m

Du moins par ici. L'un des bons marqueurs de cette assertion réside dans la persistance des brumes, désormais bien plus longue qu'au cours des semaines précédentes. Et ce alors que nous sommes toujours plus ou moins "au régime sec" (il est grosso modo tombé de 10 à 20 mm en Thiérache depuis le début du mois). Mais les dépôts de rosée sont systématiquement abondants, ce matin ne faisant évidemment pas exception à la règle.

Soit dit en passant, le niveau de l'Helpe Majeure est bien bas. Cependant on ne peut pas en tirer de conclusions "définitives" du fait de la présence du barrage du ValJoly en amont.



