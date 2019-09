Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.5

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Photo prise au nord du village, en face (au même niveau pour nord-sud, mais plus à l'est) du lieu dit la Grande Terre à 545m d'altitude.

Ciel voilé (comme en témoigne la photo), vent faible, environ 24°C à 18H.

Min/Max du jour : 15°C/27°C

La photo témoigne également que malgré les 20mm tombé mardi à très bonne allure mardi les sols sont toujours secs, même si ils ont légèrement reverdit.



Phénomène intéressent hier matin avec des minimales très hautes de plus de 17°C (vers 5H) mais 19°C vers 7H à Sivergues (565m) et même plus par endroits notamment, 20°C sur les crêtes du Petit Luberon à Oppède (672m) donc chaud sur les hauteurs. Et seulement 14°C dans la vallée à Apt… Bon les températures matinales n'étaient pas caniculaires non plus, mais très chaude pour la saison et par apport à la plaine… La température de l'après-midi est montée ensuite à 29°C pour Sivergues et 32°C dans la plaine, plus cohérent, mais tout de même chaud pour la saison.



Vigilances :

MétéoFrance : aucune

Sécheresse : Alerte renforcé

Risque incendie : Sévère, massifs autorisés

Qualité de l'air : Moyen



Pluviométrie Aout à Sivergues : 22mm

Pluviométrie Septembre à Sivergues : 20mm (mardi 10/09)



Bilan de l'été météorologique à Sivergues (01/06 au 31/08) :

Température maximale : 40,5°C, localement 41°C par endroit sur la commune (28/06) !! = Records absolu !

Température minimale : 8°C (13/06) ; 10°C (21/08)

Précipitation maximale en 24H : 63mm (27/07)

Précipitation totale : 138,5mm

Rafale maximale : ≈ 70km/h (14/06) ; ≈ 65km/h (28/07)

Notes/événements météorologiques notables :

Cet été a été une peut froid pour la mie juin mais a été suivi d'une canicule fin juin : Canicule du 24 juin au 5 juillet avec le 28/06 première vigilance rouge canicule, et première vigilance rouge tout événement pour le Vaucluse avec des records absolu : 40,5°C à Sivergues à plus de 560m d'altitude (localement 41°C par endroit sur la commune), et un nouveau record national de 46°C dans l'Hérault. Il a aussi été marqué par une sécheresse modéré mais pas record (Alerte renforcé ; un jour en risque incendie exceptionnel le 13/08 plus un autre le 02/09, mais surtout pour la vallée du Rhône, pas mal de jours aussi en risque incendie très sévère). Sécheresse moins forte qu'en 2017, cela pour le Luberon, cette année la situation est critique en vallée du Rhône. La fin juillet a été marquée par une petite canicule (mais extrême dans le nord), et par de fortes précipitations en 24H le 27, puis la fin août par plusieurs orages localisés.

Pour Sivergues il est tombé entre le 01/06 et le 31/08 138,5mm (don 63mm en une journée qui n'ont pas pénétré dans les sols) grâce notamment à des orages localisés. C'est légèrement moins que l'année dernière (140mm), mais plus qu'en 2017 (<60mm), mais 2017 avait eu un printemps et un automne très secs (0mm en octobre 2017, record) contrairement à cette année. Mais pour la vallée du Rhône la situation est vraiment critique avec à Avignon seulement 33,4mm entre le 01/06 et le 31/08.



Tout savoir sur Sivergues : https://cyrilbriand059.wixsite.com/sivergues