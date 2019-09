Journée estivale dans les Hautes Vosges

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/1548 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 12.4

Journée très agréable sur les Hautes Chaumes vosgiennes, avec une Tx de 22°C à 1200m d'altitude, quelques cumulus humilis et une absence quasi totale de vent, élément rare sur ces hauteurs. Vue vers la vallée de Munster et le bourg éponyme. Tout à fait à droite de la photo, le Ballon de Guebwiller, point culminant du massif vosgien (1424m. Dans le lointain, les sommets de la Forêt-Noire qui dominent le fossé rhénan et la Plaine d'Alsace recouverte d'une légère brume de chaleur, en attendant les traditionnels brouillards automnaux.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)