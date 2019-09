Ondée espérée ! De l'eau, de l'eau

Dim. originale 3264*1836px

Bonsoir à tous.



Enfin de l'eau.



Photo prise : De la colline de Sainte Marguerite en direction de Charance

Le cumulus non encré est resté un moment au dessus de Charance et ...Yesss ! à déverser deux belles ondées sur Gap. au niveau de la colline de Sainte Marguerite des flaques se sont formées.

(Et sur le presque centre 2mm)