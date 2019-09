Monsoon d'automne

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 10 sec

Ouverture f/8

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Cette année 2019 a été, jusqu'à présent, exceptionnellement pauvre sur le plan kéraunique à l'échelle nationale, exception faite du centre-est. Nous pouvons dire que l'exceptionnelle richesse du cru de 2018 a été parfaitement compensée ! Et pour cause... Sur notre partie de l'Occitanie, l'été a été très chaud et ponctuellement hallucinant thermiquement parlant mais également extrêmement sec.

A la mi-septembre passée, le cumul annuel dépasse à peine 100 mm sur Montpellier, soit en près de 9 mois (!) alors que cette valeur était franchie dès le 8 janvier en 2018 ! Autre statistique terrifiante, la station météo France de Nîmes-Courbessac a battu pour la 4ème fois son record mensuel en 2019 (février, juin, juillet et septembre) !

Par conséquent, nous avons malheureusement eu plus l'occasion de chasser les incendies que les orages cette année... Les quelques rares offensives orageuses se sont principalement manifestées sur les zones intérieures des reliefs à des distances et des timings mettant en péril les traques potentielles, décuplant une certaine lassitude.

Ce début d'automne commence comme les précédents, à savoir chaud et sec. Mais, la situation semble enfin se débloquer pour cette seconde quinzaine de septembre puisqu'un épisode méditerranéen est envisagé pour le week-end, scénario à prendre avec des pincettes tant cette année est calamiteuse en agitation.

En attendant, l'été se montre encore féroce pour la date puisqu'il a fait 36 °C aujourd'hui dans les garrigues, approchant ou battant des records mensuels. Cette chaleur de nouveau exceptionnelle permet une légère déstabilisation de la masse d'air aux abords des reliefs. C'est une évolution diurne classique d'été qui se met en place avec le développement de cellules orageuses anarchiques sur les Cévennes, descendant lentement vers les plaines tout en s'atténuant en soirée.

Je me positionne en fin d'après-midi entre Hérault et Gard pour assister au scénario proposé, dans une ambiance de fournaise. Quelques cellules glissent doucement depuis la Lozère jusqu'au "Panhandle" du Gard, des cellules relativement isolées, cycliques et faiblement électrique. Le coucher de soleil approchant, les noyaux s'éteignent à l'exception d'une cellule peu mobile située sur le sud de l'Aigoual. Cette dernière maintient son activité électrique jusqu'à la tombée de la nuit, composée de nombreux intranuageux et ponctuée de coup de foudres, offrant une bonne ambiance de monsoon tandis qu'il fait encore 30 °C. L'orage se dissipera rapidement quelques instants plus tard.

Un scénario similaire devrait se produire demain avec des orages potentiellement plus nombreux et plus forts... En attendant la possible délivrance du week-end... Ce serait mérité.