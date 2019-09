Apparition timide

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/150 sec

Ouverture f/8

Focale 90 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.11°N, 3.94°E

Altitude GPS 185m

Dans u ciel fort peu nébuleux Hélios pointe le bout de son nez. Les nappes de brume sont rares et plutôt situées dans le lointain (versants opposés en fait, sans doute en raison de l'orientation du vent, aussi faible qu'il ait pu être).

Bonne fraîcheur à nouveau avec de 3° à 6° (de SHSH et Hestrud pour les plus faibles au centre d'Avesnes pour la plus élevée) au lever du jour dans le secteur.



Sometimes (Y inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !