Petite nappe colorée et ambiance d'automne

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/11

Focale 59.6 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.11°N, 3.94°E

Altitude GPS 190m

Il est clair que l'automne s'affirme de plus en plus par ici, tant dans l'évolution des couleurs de la végétation que dans celle de la température, régulièrement bien fraîche au petit matin (il a déjà gelé au sol en fond de vallée, deux fois, en début de mois).

Ne manque qu'un peu d'humidité venue du ciel pour que l'on y croie un peu plus...



Let me cry (Y inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !