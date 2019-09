L'électricité n'aime pas l'eau ?

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 16 sec

Ouverture f/6.3

Focale 28 mm

ISO 160

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Pourtant la mer affiche encore un agréable 22 °C.

Comme prévu hier (voir photolive précédente), après une nouvelle chaude journée d'été, de nouveaux orages se sont développés sur les reliefs, dès le milieu d'après-midi cette fois. Schéma classique de puissantes cellules peu mobiles qui glissent lentement vers les plaines tout en s'affaiblissant et s'activant plus loin à l'aide des courants d'étalement.

Je commence la traque vers 17h à la sortie du boulot et les nerfs sont rapidement mis à rude épreuve avec de nombreux bouchons et des placements à ré-effectuer sans cesse. Rapidement, une puissante cellule se démarque en glissant en direction du littoral depuis la haute vallée de l'Hérault. D'abord peu active en foudre, notamment du côté de Gignac, la cellule se met subitement à pilonner le plateau d'Aumale de foudre en air sec avant de glisser sur le littoral entre Carnon et Sète en début de soirée.

La cellule me conduit ainsi jusqu'à la plage devant chez moi, me gratifiant de belles manifestations électriques avant de lentement s'éloigner en mer.

Pluie modérée continue au moment de la photo sous une vingtaine de degrés. La nature appréciera grandement ce phénomène si rare cette année !